Состояние богатейших людей мира достигло 8,9 триллиона долларов

За 2017 году совокупное состояние миллиардеров мира показало максимальный рост за всю историю. Это следует из ежегодного исследования UBS и PwC Billionaires Report 2018.

За прошлый год общий капитал миллиардеров увеличился на 19 процентов и достиг суммы в 8,9 триллиона долларов. Это самый быстрый рост состояния богатейших людей планеты за всю историю исследований. Практически треть этого прироста сформировалась благодаря появлению 332 новых миллиардеров. Всего в список в настоящий момент входят 2158 миллиардеров.

Быстрее всех росло состояние китайских миллиардеров. За прошлый год оно увеличилось на 38 процентов и составило 1,12 триллиона долларов.

Большинство миллиардеров живут в США — 585 человек. За год их круг вырос на 22 богача, а совокупное состояние увеличилось на 12 процентов — до 3,1 триллиона долларов. В Западной Европе количество миллиардеров выросло с 397 до 414 человек (плюс 4 процента), а их общее состояние — с 1,568 триллиона до 1,87 триллиона долларов (плюс 19 процентов).

В России за год стало всего на пять миллиардеров больше (101 против 96 годом ранее). Их общее состояние при этом выросло на 6 процентов и теперь равно 409,3 миллиарда долларов.

В исследовании отмечается, что в скором времени можно ожидать глобального перераспределения богатства. Это объясняется тем, что возраст более 700 миллиардеров уже перевалил за 70 лет. Таким образом, в ближайшие 20 лет по наследству может перейти порядка 3,4 триллиона долларов.