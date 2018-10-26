Тимошенко 30 октября представит "стратегию победы в войне в Донбассе"

Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться в президенты, 30 октября представит свою стратегию по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины, сообщила 26 октября пресс-служба партии.

"Во вторник состоится национальный форум "Новая стратегия мира и безопасности", на котором Юлия Тимошенко представит стратегию победы в войне, возвращения и реинтеграции оккупированных территорий, а также представит концепцию внешней безопасности Украины", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте "Батькивщины".

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.