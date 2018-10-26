МИД Украины направил России ноту в связи с призывом крымчан на военную службу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с призывом на военную службу жителей Крыма, сообщает ведомство 26 октября.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины потребовали отменить призыв на военную службу жителей полуострова и «прекратить преследование "граждан Украины" за нежелание служить в оккупационной армии».

«Российской стороне была направлена соответствующая нота протеста», — добавили в ведомстве.