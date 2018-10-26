Роспотребнадзор проверил 35 кафе с шавермой в Петербурге. Ничего хорошего он там не нашёл

Петербургский Роспотребнадзор с начала 2018 года проверил 35 точек с шавермой по жалобам петербуржцев. Отчет ведомство опубликовало на своем сайте 26 октября.

Результаты получились неутешительные. В каждом из кафе санитарные нормы всячески игнорировались. Чаще всего на точках отсутствовали водопровод, канализация и вентиляция. Технология приготовления любимого петербуржцами фаст-фуда нарушалась: мясо и овощи неправильно хранили, у ряда продавцов не было никакой техдокументации, качество приготовленного не контролировалось, а персонал не соблюдал правила личной гигиены.

В 36% случаев взятые пробы не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Изъято 96 килограммов продукции.

27 заведений по требованию ведомства приостановили работу из-за грубых нарушений. По решению суда окончательно закрылись 14, а 8 заплатили штраф. В одном случае Роспотребнадзор подал документы для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).