«Победа» отменила рейсы в Тбилиси. Грузинские власти отказались выдать разрешения на полеты

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы в Тбилиси из Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период с 26 октября по 1 ноября 2018 года. Как пояснили в компании, причиной стал отказ грузинских авиационных властей выдать разрешения на полеты.

Ранее «Победа» получила разрешения МИД РФ на полеты в столицу Грузии. После согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси компания начала продажу билетов в июле 2018 года. На данный момент забронировано свыше 17 000 билетов, пояснил представитель перевозчика. «Победа» начала оповещать клиентов об отмене рейсов и возвращать деньги.

Причина отказа грузинских властей «Победе» в разрешении на полёты в сообщении не называется. При этом грузинская авиакомпания Georgian Airways уже получила симметричное разрешение от России на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы РФ, подчеркивает компания.