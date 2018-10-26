В Южной Флориде задержали человека, который, возможно, отправил бомбы в Белый дом, резиденцию Трампа, Бараку Обаме и другим известным гражданам США

Человек, который мог рассылать взрывные пакеты политикам, журналистам и другим известным гражданам США, задержан 26 октября в Южной Флориде. Об этом сообщает CNN.

Канал ссылается на множество источников в правоохранительных органов. Информация о его личности пока не раскрывается. Министерство юстиции анонсировало пресс-конференцию в 14:30 по местному времени (21:30 по московскому времени).

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26 октября 2018 г.

24 октября посылка со взрывным устройством была отправлена в официальную резиденцию президента США, но её удалось перехватить. Аналогичные посылки были отправлены Белый дом, в дом четы Клинтон, в офисы Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, а также в особняк Джорджа Сороса и редакцию канала CNN.

В пятницу были обнаружены еще два пакета – во Флориде и Нью-Йорке. Первый предназначался сенатору Кори Букеру, а другой – бывшему директору Национальной разведки Джеймсу Клапперу.