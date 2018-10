В Южной Флориде задержали человека, который, возможно, отправил бомбы в Белый дом, резиденцию Трампа, Бараку Обаме и другим известным гражданам США

Человек, который мог рассылать взрывные пакеты политикам, журналистам и другим известным гражданам США, задержан 26 октября в Южной Флориде. Об этом сообщает CNN.

Канал ссылается на множество источников в правоохранительных органов. Информация о его личности пока не раскрывается. Министерство юстиции анонсировало пресс-конференцию в 14:30 по местному времени (21:30 по московскому времени).

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET.