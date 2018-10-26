Китайская компания, выпустившая караоке-приложение Tik Tok, стала самым дорогим стартапом по версии Bloomberg

Китайскую компанию Bytedance назвали самым дорогим частным стартапом по версии Bloomberg.

Китайская компания привлекла 3 миллиарда долларов от SoftBank Group и ещё нескольких инвесторов при оценке в 75 миллиардов. При этом Bytedance обошла американскую Uber Technologies, которую инвесторы оценивают в 72 миллиарда долларов.

3 миллиарда долларов – первые инвестиции для Bytedance с момента основания в 2012 году. Основатель компании Чжан Иминг все шесть лет развивал бизнес на собственные средства и не выручил ни цента. Компании принадлежат агрегатор новостей Toutiao и приложение-караоке TikTok, запущенное в начале августа вместо аналогичного сервиса Musical.ly. По данным Bloomberg, в 2017 году выручка Bytedance составила 2,5 миллиарда долларов, на 2018 год запланирована выручка в размере 7,2 миллиарда. При этом бизнес пока не приносит прибыли.