«Октябрь будет жестоким»: на одной из основных фондовых бирж США случился обвал

На американской бирже Nasdaq, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний Apple, Amazon и Facebook, третий раз за неделю произошел спад.

Фьючерсы Nasdaq упали на 2%, вслед за акциями крупнейших американских компаний Amazon и владеющей Google Alphabet. Об этом 26 октября сообщает The Financial Times.

Акции Amazon опустились на 10% на фоне крайне осторожного прогноза покупок в Интернете перед зимними праздниками, а 5-процентное снижение стоимости акций Alphabet объясняется падением доходов от рекламного бизнеса.

В инвестиционных компаниях считают, что наступает тяжелое время. Так, Питер Соррентино, инвестиционный директор Comerica Asset Management, заявил в комментарии Bloomberg: «Я не думаю, что есть какая-то группа акций, которая исправит ситуацию [на бирже]. Октябрь будет жестоким».

Напомним, что проблемы на бирже начались на этой неделе, а 25 октября индекс Nasdaq продемонстрировал максимальное падение за один день с 2011 года. Акции Netflix упали почти на 10%, Amazon – на 6%, Google и Microsoft потеряли более 5%. Октябрь стал для Nasdaq Composite худшим месяцем с кризисного 2008 года.