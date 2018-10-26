Макрон задал вопросы Варшаве относительно целесообразности создания базы США в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Польшу ответить на вопрос, усилит ли безопасность Европы размещение на ее территории постоянной военной базы США. Об этом он заявил 26 октября в интервью газете Rzeczpospolita.

«Я глубокий сторонник альянса, соединяющего Европу с Соединенными Штатами. Я твердо верю в то, что у нас все еще одно видение и у нас одинаковые идеалы», — сказал Макрон.

При этом он отметил, что решение о присутствии в Польше американских войск на постоянной основе зависит не от него. Макрон напомнил, что в 2016 году НАТО решило создать «усиленное присутствие» в Прибалтике. «Франция выполняет свои обязательства и участвует в этом присутствии», – сказал он.

Макрон считает, что Польша должна ответить на несколько вопросов.

«Возникают следующие вопросы: соответствует ли этот проект по созданию постоянной базы позиции, принятой НАТО в Варшаве? Возрастает ли наша коллективная безопасность? Демонстрирует ли он (проект строительства базы. – Прим. ред.) больше доверия европейцам в области обороны?» — заявил президент Франции.

В сентябре Дональд Трамп после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее «миллиарды долларов». Ранее Польша предложила Вашингтону разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, в обход НАТО.