Выручка Tikkurila в России сократилась из-за курсовой разницы и цен на сырьё

Выручка финского производителя лакокрасочных изделий Tikkurila в России за 9 месяцев сократилась по сравнению с 2017 годом на 7,5%, до 107 млн евро. Об этом компания сообщает 26 октября в своём финансовом отчёте за III квартал 2018 года.

"Объемы продаж в отчётном периоде росли на всех наших ключевых рынках, кроме России", – отмечается в докладе. Ухудшение результата Tikkurila объясняет ослаблением рубля и повышением цен на сырьё и упаковочные материалы.

Компания заявила, что не удовлетворена рентабельностью и потому продолжает оптимизацию производственной сети и очень строгий контроль затрат. В октябре Tikkurila сообщила о сокращении штата с 3000 до 2500 человек.

Больше узнать о том, как чувствует себя финский бизнес в России, вы сможете из исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018» и тематической рубрики «Лидеры финского бизнеса».