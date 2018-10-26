Трамп пригрозил ужесточить меры против нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов, если демократы продолжат препятствовать его инициативам в конгрессе, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять сильные (но справедливые) законы. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены действовать намного жестче", — написал президент США. Он отметил, что "США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов", и предупредил, что "это не будет продолжаться".

The United States has been spending Billions of Dollars a year on Illegal Immigration. This will not continue. Democrats must give us the votes to pass strong (but fair) laws. If not, we will be forced to play a much tougher hand. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

Ранее Трамп неоднократно высказывался против нелегальной миграции, его риторика резко усилилась на фоне ситуации с караваном нелегальных иммигрантов из Гондураса, которые движутся на север, в Мексику, надеясь в конечном итоге достичь США. Трамп также утверждал, что в караване находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Президент предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба.