Происшествия
«Это, конечное, разорение и закрытие журнала». New Times оштрафован Роскомнадзором на 22 миллиона рублей
Журнал New Times и его главный редактор Евгения Альбац оштрафованы на 22 миллиона рублей за несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор. Об этом 26 октября рассказал в своём telegram-канале Алексей Венедиктов.
– Это, конечно, разорение и закрытие журнала (сетевого издания New Times). Еще минус одно независимое СМИ, – прокомментировал случившееся главред "Эха Москвы".
Информацию о штрафе Венедиктову передал адвокат Вадим Прохоров.
Справка:
The New Times (ранее — «Новое время», переименован в 2007 году) — еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся с 1943 по 2017 год. В сентябре 2013 года владелицей журнала стала главред Евгения Альбац. Тогда она сказала: «Единственным владельцем журнала будет гражданское общество России… И в этом — уникальность The New Times: он станет первым общественным журналом в стране». В 2017 журнал перестал выходить в печатной версии.