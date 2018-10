«Это, конечное, разорение и закрытие журнала». New Times оштрафован Роскомнадзором на 22 миллиона рублей

Справка:

The New Times (ранее — «Новое время», переименован в 2007 году) — еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся с 1943 по 2017 год. В сентябре 2013 года владелицей журнала стала главред Евгения Альбац. Тогда она сказала: «Единственным владельцем журнала будет гражданское общество России… И в этом — уникальность The New Times: он станет первым общественным журналом в стране». В 2017 журнал перестал выходить в печатной версии.