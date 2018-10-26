«Это, конечное, разорение и закрытие журнала». New Times оштрафован Роскомнадзором на 22 миллиона рублей

Журнал New Times и его главный редактор Евгения Альбац оштрафованы на 22 миллиона рублей за несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор. Об этом 26 октября рассказал в своём telegram-канале Алексей Венедиктов.

– Это, конечно, разорение и закрытие журнала (сетевого издания New Times). Еще минус одно независимое СМИ, – прокомментировал случившееся главред "Эха Москвы".

Информацию о штрафе Венедиктову передал адвокат Вадим Прохоров.