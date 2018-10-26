Американская компания OneWeb не будет контролировать свой совместный проект с Роскосмосом и не комментирует претензии ФСБ

Компания из США OneWeb, которая планирует обеспечить всю планету широкополосным спутниковым Интернетом, не будет доминировать в компании "Гонец" – совместном предприятии с Роскосмосом.

"В случае с Gonets мы продолжаем структурировать наше совместное предприятие, которое будет управлять и распространять все сервисы OneWeb в России, так, чтобы эта важная российская компания управлялась на местном уровне и контрольный пакет находился у российских партнёров", – рассказал "Фонтанке" начальник отдела внешних коммуникаций OneWeb Крис Торрес.

Ранее стало известно о претензиях ФСБ к реализации проекта OneWeb в России.

По данным Reuters, в спецслужбе опасаются, что OneWeb рискует стать монополистом на рынке спутникового Интернета в отдаленных регионах России, что, с одной стороны, уберёт с рынка российских операторов, а с другой – "поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи". Кроме того, нет гарантий, что "система спутниковой связи не носит разведывательного характера". Уменьшение доли американской компании в совместном с Россией проекте "Гонец" называлось "компромиссом".

"OneWeb имеет много международных акционеров и признает, что безопасность имеет первостепенное значение для каждой страны, в которой она будет работать. По этой причине система OneWeb была разработана без межспутниковых связей, гарантируя, что весь интернет-трафик остается в безопасности и внутри страны", – уточнили "Фонтанке" в американской компании.

Планируется, что для вывода на орбиту Земли группировки из 900 спутников компании OneWeb совместное предприятие "Гонец" будет использовать российские ракеты "Союз".

Первый запуск намечен на начало 2019 года, а "доступ в Интернет для сельской России начнётся с 2020-го", уточнили в компании. Комментировать информацию о претензиях ФСБ в части угроз безопасности России и монопольного присутствия на рынке в OneWeb не стали.

О согласовании заявки американской компании на получение в России полос радиочастот для работы спутниковой системы, которая была подана в госкомиссию по радиочастотам год назад, пока не сообщалось. В 2016 году в России была утверждена доктрина информационной безопасности, где сказано о снижении зависимости от зарубежных информационных технологий. По поручению Владимира Путина Минкомсвязи работает над поправками, регулирующими контроль за интернет-трафиком и всей инфраструктурой Интернета в России.