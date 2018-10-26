Когда покупать квартиру

У каждой семьи своя история: кто-то этой осенью вышел замуж, а кто-то готовится к рождению второго ребёнка. И перед каждой семьёй рано или поздно встанет вопрос: «Когда покупать квартиру».

фото предоставлено компанией "ПСК"

Правда в том, что идеального момента для покупки, универсального для всех, не существует. Потребность в жилье возникает независимо от экономической ситуации.

Первое, чем интересуются многие, когда выбирают квартиру, ‒ какие ипотечные программы доступны. Этот вопрос задают и в кризисные годы, и в «тучные» годы. В зависимости от состояния экономики, точнее – от размера ключевой ставки, процент кредита может быть разным. Ещё три года назад за квартиру нужно было выплачивать 18% годовых. Но тех, для кого квартирный вопрос стоял остро, это не останавливало. Конечно, в общую картину продаж это вносило коррективы, но не сказать, что критичные. Рынок переживал всплески и стагнацию, но всегда находил способы исправить ситуацию. В период высокой стоимости кредитов банки предлагают рефинансирование, застройщики – устраивают акции и дают скидки.

Сейчас стоимость кредитов не высока: Сбербанк, скорректировавший 22 октября ипотечные программы, выдаёт кредиты на строящиеся квартиры от 9,5%. Первоначальный взнос от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Но даже после осеннего повышения ипотека остаётся доступной. Для молодых семей это был лишний стимул приобрести собственное уютное гнёздышко, а для инвесторов – вложить средства и получать больше, чем от депозита.

В доступных ставках заинтересованы и застройщики, которые не хотят пережить очередное затоваривание – когда готовые квартиры не продаются. Поэтому девелоперы стремятся поддерживать спрос: с помощью специальных ипотечных программ, которые разрабатывают с банками. Строительный холдинг «ПСК» после повышения кредитных ставок скорректировал программы вместе с банками-партнёрами. Узнать информацию по каждому объекту можно по телефону отдела продаж «ПСК»: (812) 424-15-59.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"