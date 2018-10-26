Первый регулярный рейс Петербург — Иматра так и не состоялся

ГУП «Пассажиравтотранс» 26 октября анонсировал открытие нового регулярного автобусного маршрута Петербург — Иматра отправлением в 7 утра с автовокзала на Обводном канале. Однако, как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс так и не состоялся.

«Да, отменил перевозчик сегодня рейс, не продали билеты», – подтвердили в пресс-службе «Пассажиравтотранса» после вопроса «Фонтанки». Будет ли автобус в воскресенье — пока неизвестно.

Представители ООО «Северная Пальмира» отказались давать какие-либо комментарии, заявив, что смогут предоставить информацию только в понедельник.

Ранее сообщалось, что с 26 октября автобусы компании будут курсировать дважды в неделю.