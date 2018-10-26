ФСБ задержала готовящих теракт в Москве игиловцев

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели спецоперацию в Подмосковье, обезвредив шесть членов запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ.

«ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории московского региона пресечена противоправная деятельности шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», – цитирует 26 октября заявление ведомства Интерфакс.

Отмечается, что игиловцы планировали проведение «резонансных терактов в Москве» с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. Следователи считают, что руководство ячейкой состояло из выходцев из Центрально-азиатского региона. Игиловцы из Подмосковья получали деньги из других стран.

В ходе обысков у радикалов изъяли автоматическое огнестрельное оружие, деньги, а также схемы изготовления бомб.