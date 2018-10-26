Лукашенко о вооруженном конфликте в Донбассе: Эту проблему должны решить три славянских народа

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа. Такое заявление лидер Белоруссии сделал в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает "112 Украина".

"Чтобы быть абсолютно однозначным и нас понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, нашу позицию. Хочу прямо перед вами заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы – три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема, – не европейцы, не американцы, никто другой, – это мы должны решить проблему, чтоб она не была заморожена", – заявил Лукашенко.

"Я уже когда-то сказал: мы если придем с севера к вам (в Украину. – Прим. ред.), я хочу, чтоб это некоторые военные услышали в Украине, то мы придем на комбайнах и тракторах, на троллейбусах и автобусах, мы никогда не придем к вам на танках", – добавил лидер Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что Белоруссия "не просится ни посредниками, ни миротворцами" в этот конфликт. "Мы просто за вас переживаем", – добавил президент Белоруссии.

Боевые действия в Донбассе начали киевские власти против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года. По состоянию на февраль 2017 года в них погибли 9,8 тыс. украинцев, 23 тыс. были ранены и почти 1,8 млн человек стали вынужденными переселенцами.

25 января 2017 года Верховная рада Украины признала Российскую Федерацию "страной-агрессором".