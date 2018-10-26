Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

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Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.

Главной особенностью наступающего сезона станет открытие полетов по 14 новым направлениям как на собственном парке воздушных судов Аэрофлота, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия». В рейтинге британского аналитического ресурса anna.aero Аэрофлот занял первое место по количеству новых пунктов в сезоне «Зима 2018/2019».

В наступающем сезоне Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Среди них 54 направления на территории России, 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 – в Европу, 14 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку).

Большая часть новинок расписания приходится на города России. Аэрофлот открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа – Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Назрань (Магас), Нальчик. Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск.

В наступающем сезоне Аэрофлот расширит свое присутствие на рынке СНГ. Компания открывает полеты из Москвы в Бухару и Ош.

Также этой зимой на карте маршрутов Аэрофлота появятся три европейских города: Гётеборг, Дублин и Любляна.

Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали – Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки – Коломбо. На этой авиалинии Аэрофлот будет выполнять 5 рейсов в неделю, в том числе – совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

В наступающем зимнем сезоне Аэрофлот значительно увеличит частоту полетов на действующих маршрутах по сравнению с летним расписанием 2018 года.

Также увеличится количество рейсов Аэрофлота в города Европы, на направлениях Ближнего Востока и Азии. Кроме того, этой зимой Аэрофлот будет чаще летать на один из любимых курортов Америки – в город Майами.

Маршрутную сеть Группы дополнят 185 направлений, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров «код-шеринга».

Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2018-2019 Группа «Аэрофлот» будет выполнять полеты по 483 маршрутам (437 не повторяются) в 76 странах.