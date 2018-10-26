18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +2
$ 65.63р
74.67р
20:26 26.10.2018
Расширенный поиск

Туризм
Публикуется на правах рекламы
26.10.2018 17:04
Печать

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.

Главной особенностью наступающего сезона станет открытие полетов по 14 новым направлениям как на собственном парке воздушных судов Аэрофлота, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия». В рейтинге британского аналитического ресурса anna.aero Аэрофлот занял первое место по количеству новых пунктов в сезоне «Зима 2018/2019».

В наступающем сезоне Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Среди них 54 направления на территории России, 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 – в Европу, 14 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку).

Большая часть новинок расписания приходится на города России. Аэрофлот открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа – Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Назрань (Магас), Нальчик. Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск.

В наступающем сезоне Аэрофлот расширит свое присутствие на рынке СНГ. Компания открывает полеты из Москвы в Бухару и Ош.

Также этой зимой на карте маршрутов Аэрофлота появятся три европейских города: Гётеборг, Дублин и Любляна.

Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали – Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией «Россия». 

К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки – Коломбо. На этой авиалинии Аэрофлот будет выполнять 5 рейсов в неделю, в том числе – совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

В наступающем зимнем сезоне Аэрофлот значительно увеличит частоту полетов на действующих маршрутах по сравнению с летним расписанием 2018 года.

Также увеличится количество рейсов Аэрофлота в города Европы, на направлениях Ближнего Востока и Азии. Кроме того, этой зимой Аэрофлот будет чаще летать на один из любимых курортов Америки – в город Майами.

Маршрутную сеть Группы дополнят 185 направлений, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров «код-шеринга».

Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2018-2019 Группа «Аэрофлот» будет выполнять полеты по 483 маршрутам (437 не повторяются) в 76 странах.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.10.2018 15:52

Банк «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций

25 октября Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций, направленный на достижение одной из главных стратегических целей Банка – утроение рыночной капитализации до конца 2020 года.
Фото предоставлены ООО "ТД "Чижик"
26.10.2018 12:50

Сладкий «Чижик-Пыжик» принесет счастье петербуржцам

Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.
Группа компаний «ЦДС»
26.10.2018 12:08

Группа ЦДС запустила приложение дополненной реальности «Дома ЦДС»

Группа ЦДС запустила приложение с технологией дополненной реальности «Дома ЦДС». С его помощью можно увидеть интерактивный 3D-макет будущего жилого комплекса.
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
26.10.2018 10:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
26.10.2018 10:05

Артем Пидник провел рабочую встречу с губернатором Псковской области

В ходе рабочей встречи 25 октября генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
shutterstock.com
25.10.2018 18:00

Каждый третий покупатель квартиры для оплаты взноса по ипотеке продал «вторичку»

«Петербургская Недвижимость» провела опрос и выяснила: каждый третий покупатель нового жилья (35%)в качестве первого взноса по ипотеке использовал деньги от продажи имеющейся недвижимости.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.