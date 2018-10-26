Советник Трампа: Все необходимые санкции против России уже введены

Джон Болтон заверил, что Америка не приняла решение, стоит ли наказывать Москву за якобы имевшее место применение химического оружия.

«Все необходимые санкции против России уже введены», – цитирует 26 октября советника президента США по национальной безопасности Reuters.

Во время посещения Грузии Болтона спросили, не собирается ли американская администрация расширить санкционное давление на Москву в ответ на конфликт в этой республике в 2008 году. Советник Трампа ответил уклончиво.

Он также развеял слухи о санкциях в отношении держателей суверенного долга России, отметив, что ему ничего не известно по этому поводу.

«Конечно, было бы неправдой сказать, что мы больше не собираемся налагать никаких санкций на Россию Мы будем делать то, что от нас требуется, и то, что мы считаем необходимым», – резюмировал Болтон.