«Чтобы чувствовать ветер на лице»: на аукцион выставлен единственный автомобиль Мерилин Монро

Кабриолет Ford Thunderbird, единственный автомобиль, принадлежавший лично Мэрилин Монро с 1955-го по 1962 год, будет продан Julien's Auctions в рамках своего ежегодного аукциона Icons & Idols: Hollywood, который состоится 17 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе и онлайн – на juliensauctions.com. Эстимейт, то есть предполагаемая цена, – от 300 000 до 500 000 долларов.

Этот Ford Thunderbird 1956 модельного года, серийный номер P6FH151382, был приобретен 20 декабря 1955 года в компании «Вестпорт-Моторс» (Вестпорт, штат Коннектикут). Скорее всего, это был подарок Монро от её бизнес-партнера и фотографа Милтона Грина. Вскоре после этого, летом 1956 года, Мерилин Монро вышла замуж за писателя и сценариста Артура Миллера, и именно на этом Ford Thunderbird молодожены ездили во время гражданской церемонии бракосочетания 28 июня и, вероятно, на закрытой частной вечеринке по этому поводу 30 июня.

Есть свидетельства, что подарок очень нравился Мерилин. Она любила кататься с открытым верхом и не очень быстро, но так, чтобы «чувствовать ветер на лице», вспоминала жена Милтона Грина и подруга Монро. Однако в августе 1962 года актриса подарила машину на 18-летие сыну знаменитого Ли Страсберга Джону. Документы о дарении были выправлены окончательно всего лишь за пару месяцев до трагической гибели Монро.

Кабриолет Ford Thunderbird был создан в ответ на успех конкурента Chevrolet Corvette. Экземпляр, принадлежавший голливудской диве, имеет 8-цилиндровый V-образный двигатель в 225 лошадиных сил и может развивать скорость до 180 километров в час. Он оборудован автоматической коробкой передач Ford-O-Matic, усилителем руля, электрическими стеклоподъемниками и электрической регулировкой сидений. Пробег после капремонта двигателя составляет 50 тысяч километров.

У автомобиля имеется как откидная тканевая, так и опциональная съемная металлическая крыша. Откидной верх из черной ткани с овальным «иллюминатором» сзади, шины – классические американские 670R15 с белыми вставками. Салон оформлен черной и белой кожей, эта опция в каталоге называлась «Черный ворон».

Видео: YouTube/Radio.com