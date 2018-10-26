Новая жизнь «Петровского». Что происходит с легендарным стадионом после ухода «Зенита»

«Петровский» после ухода «Зенита» переживает не лучшие времена. Финансирование уменьшилось в четыре раза, сотрудники уходят из-за сокращения зарплат. Стадион должен как-то дотянуть до 2020 года, а дальше хоть трава не расти в буквальном смысле.

октябрь 2018//Георгий Поляков/Интерпресс

Пусть не в том масштабе, как раньше, но жизнь на «Петровском» продолжает кипеть. Стадион активно использует для учебно-тренировочных и иных спортивных мероприятий футбольная школа «Зенит» (не путать с Академией футбольного клуба «Зенит» – школа к клубу не имеет отношения) и федерация футбола Санкт-Петербурга. Там продолжает проводить матчи «Зенит-2» в рамках чемпионата ФНЛ, но уже в качестве гостей: с недавних пор МСА подарили регбийному клубу «Нарвская застава». Подарком также активно пользуется федерация регби Петербурга. Кроме того, как и ожидалось, в спортивный комплекс вернулись легкоатлеты. Совсем недавно там закончились учебно-тренировочные

занятия СПб ГБОУ ЦОП «ШВСМ по легкой атлетике». Только после ухудшения погодных условий спортсменам пришлось перебраться под крышу Легкоатлетического манежа на Крестовском острове. Но не все так гладко. Уход «Зенита» сказался сильнее, чем это можно было бы предположить.

Сейчас стадион находится под управлением Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», для которого «Петровский» стал 24 объектом на балансе. Слава у дирекции в городской среде не самая лучшая. Многих спортсменов не устраивают порядки, которые устанавливаются на подведомственных объектах. Также ранее «Фонтанка» писала о том, как ГАУ в течение нескольких лет тратило десятки миллионов рублей на закупку химреагентов для бассейнов по семикратной цене. Прокуратура нарушений на нашла, но вскоре делом занялись Следственный комитет и ФСБ. В результате был арестован один из поставщиков.

Сотрудники «Петровского» сразу ощутили уход «Зенита»: сократились зарплаты. Многие уволились. В результате количество обслуживающего персонала сократилось примерно в три раза. При футбольном клубе в штате стадиона числилось более 90 сотрудников. Как сообщили в Дирекции, сейчас территориально за объектом закреплен 31 человек.

«Кроме этого, обслуживание СК «Петровский» также производится сотрудниками отделов Дирекции», – подчеркнули в ГАУ, но не уточнили, о каком количестве сотрудников идет речь.

Начальником объекта назначен Вадим Башмашников, который ранее не имел опыта руководства таким крупным объектом. До своего назначения на «Петровский» Башмашников был начальником физкультурно-оздоровительного комплекса на Дунайском проспекте, д. 58, кор.3, который был построен по программе «Газпром» – детям». Это типовой ФОК с бассейном на 25 метров, шестью дорожками и многофункциональным залом площадью 190 кв. м. Общая площадь спортивного комплекса «Петровский» в сотни раз больше – 87791 кв. м.

Серьезно сократилось финансирование спортивного комплекса. Если «Зениту» эксплуатация «Петровского» обходилась в 500-600 млн рублей ежегодно, то, согласно проекту закона о бюджете Петербурга на 2019 год, на стадион будет выделено всего 148 млн рублей. Особенно сильно сокращение расходов должно сказаться на состоянии натурального газона на большой арене, который еще недавно считался одним из лучших в Европе. Только за электроэнергию для искусственной инсоляции поля футбольный клуб тратил по сто тысяч рублей в день. У города нет ни денег, ни самого оборудования, которое само по себе стоит немало. Лампы инсоляции «Зенит» увез с собой на арену «Санкт-Петербург», но продолжает делиться опытом.

«Петровский» продолжает существовать. Агротехническая служба стадиона поддерживает состояние футбольного поля, со своей стороны предоставляем рекомендации по уходу за газоном», – рассказал в интервью «Фонтанке» главный агроном «Зенита» Константин Креминский.

Как подчеркнули в Дирекции, в штате ГАУ есть главный агроном Нина Баранова с 26-летним стажем работы. Она сейчас и занимается полем на «Петровском».

Дополнительные проблемы может создать регби, представители которого хоть и базируются на малой спортивной арене, но строят планы и на большую арену «Петровского».

«Будут сложности, потому что нужно будет устанавливать специальные ворота для регби. А значит, надо раскопать газон. Очень важно не повредить трубки подогрева во время этого процесса. На малой арене, кстати, существует возможность для проведения регби. Наши английские коллеги рекомендуют не проводить регбийные матчи на футбольных газонах: очень большой урон наносится полю. Другие шипы, игроков больше и т. д.», – подчеркнул Креминский.

Как рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, главная задача города сейчас – как-то дотянуть до 2020 года, когда город примет матчи чемпионата Европы по футболу: игры пройдут на арене «Санкт-Петербург», но «Петровский» заявлен как тренировочное поле. Что будет с легендарным стадионом дальше, не решается спрогнозировать никто.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»