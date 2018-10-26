Министр труда не отказался от своих слов о «беспрецедентном росте зарплат», кивнув на данные Росстата

Заявление Максима Топилина, которое активно обсуждали в социальных сетях, имеет под собой реальные данные – о «беспрецедентном росте зарплат» сообщил Росстат.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», – цитирует 26 октября министра труда и социальной защиты Максима Топилина издание «Лента.ру».

Политик также отметил, что каждый по себе мерит «беспрецедентный рост зарплат», о котором он говорил ранее. «У кого-то больше выросла, у кого-то меньше», – резюмировал министр.

Напомним, что 24 октября во время правительственного часа в Совете Федерации Топилин привел данные о том, что зарплаты россиян в 2018-м выросли более чем на 10%.