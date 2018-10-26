«Ладу Весту» полюбили в Европе: в рейтинге популярных машин она взлетела на 22 пункта

По итогам девяти месяцев 2018 года в топ-100 самых популярных автомобилей на рынке Европы вновь вошли две российские модели: LADA Vesta и LADA Granta. При этом «Веста» поднялась в рейтинге на 22 позиции – до 49-го места.

Как сообщает 26 октября аналитическое агентство «Автостат», вместе с российскими продажами «АвтоВАЗ» реализовал в Европе 82 794 автомобиля LADA Vesta. По сравнению с январем – сентябрем 2017 года это на 46,5% больше. В результате в европейском рейтинге модель поднялась с 71-й позиции на 49-ю. Ближайшими соседями «Весты» в топе оказались Hyundai i20 и BMW 5 Series, реализованные в количестве 83 721 и 82 610 автомобилей соответственно.

LADA Granta тоже улучшила свои позиции, хотя и значительно скромнее: с 56-го места модель поднялась на 55-е. За 9 месяцев продажи «Гранты» составили 74 463 машины, что на 6% больше результата за аналогичный период прошлого года. Соседями по рейтингу «Гранты» стали Volkswagen Up, проданный в количестве 77 451 авто, и Volkswagen Touran с результатом в 74 235 реализованных машин.