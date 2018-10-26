«Это внутренний терроризм» - в США продолжают рассылать бомбы политикам

В США за день обнаружили 2 посылки с самодельными взрывными устройствами.

Полиция перехватила опасный груз для сенатора от штата Нью-Йорк Кори Букера на сортировочной станции в американском городе Опа-Лока на юге Флориды. Об этом 26 октября сообщает телеканал CNN.

Следователи намерены проверить сортировочный центр, так как через него ранее также проходили посылки с бомбами.

Кроме того, еще одну подозрительную посылку сегодня нашли на главном почтамте в Нью-Йорке. Опасный пакет предназначался директору Национальной разведки Джеймсу Клапперу. В комментарии CNN Клаппер заявил, что происходящее можно назвать «внутренним терроризмом».

Аналогичные посылки ранее были отправлены в дом четы Клинтон, в офисы Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, а также в особняк Джорджа Сороса. Кроме того, бомбу отправили и в редакцию канала CNN. Журналистов эвакуировали из здания в прямом эфире.