"Итоги недели" с Андреем Константиновым Убийство Хашкаджи, расстрел в керченском колледже, новая гонка вооружений, «Медуза»-гейт

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Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи убит в генконсульстве, в результате массового убийства в керченском колледже погиб 21 человек, Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, главред «Медузы» отстранен от должности за «харрасмент» на корпоративной вечеринке.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.