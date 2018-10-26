Итоги недели с Андреем Константиновым
"Итоги недели" с Андреем Константиновым Убийство Хашкаджи, расстрел в керченском колледже, новая гонка вооружений, «Медуза»-гейт
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Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи убит в генконсульстве, в результате массового убийства в керченском колледже погиб 21 человек, Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, главред «Медузы» отстранен от должности за «харрасмент» на корпоративной вечеринке.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.
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