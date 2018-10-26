18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +2
$ 65.63р
74.67р
20:26 26.10.2018
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
26.10.2018 17:08
Печать

"Итоги недели" с Андреем Константиновым Убийство Хашкаджи, расстрел в керченском колледже, новая гонка вооружений, «Медуза»-гейт

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи убит в генконсульстве, в результате массового убийства в керченском колледже погиб 21 человек, Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, главред «Медузы» отстранен от должности за «харрасмент» на корпоративной вечеринке.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.

 

Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор