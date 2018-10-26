Омбудсмен России Москалькова завысила национальную смертность от ЧП в 2,3 раза. Раньше ее тоже уличали в недостоверных цифрах

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что с начала 2018 года в результате чрезвычайных происшествий погибло население маленького города.

«90 тысяч 769 россиян умерли от внешних причин только в 2018 году, который еще не закончился. 90 тысяч — это целый маленький город. Это люди, которые погибли в результате транспортных несчастных происшествий, в результате пожара, отравления алкоголем, самоубийства и убийства», — привели федеральные агентства ее заявление на парламентских слушаниях 24 октября в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству на тему «Правозащитная деятельность: современное состояние и перспективы развития».

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате омбудсмена, доклад для Москальковой был подготовлен по данным Росстата. На сайте ведомства опубликован доклад «Сведения о числе умерших от внешних причин» gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm за январь – август 2018 года. В нем общее количество смертей почти совпадает с цифрой Москальковой – 90 тысяч 765. Перечисленные ею категории – ДТП (11 969), отравления алкоголем (4099), самоубийства (12 886) и убийства (5305), а также утопления (3755) и отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями (1131) – охватывают 39 тысяч 145 случаев, то есть в 2,3 раза меньше.

Росстат использует детальную номенклатуру причин смерти, она включает более трехсот показателей. Внешние причины тоже разделены подробно, и оставшиеся 50 тысяч таких смертей приходятся, судя по номенклатуре, на несчастные случаи. Например, контакты с острыми и тупыми предметами, обморожения, медицинские осложнения, падения, последствия попадания инородного тела через естественные отверстия, неосторожное обращение с оружием и другие.

В сентябре 2017 года, как писала «Медуза», Москалькова заявила о почти восьмикратном снижении обращений граждан России в ЕСПЧ за пять лет, хотя количество жалоб сократилось в 2,5 раза.

Татьяне Москальковой 63 года, должность уполномоченного она занимает с апреля 2016 года. В 1970 – 1980-х работала в отделе помилования президиума Верховного суда РСФСР, откуда перешла в МВД и дослужилась до генерал-майора и кресла первого замглавы правового управления. С 2007 года была депутатом Госдумы.