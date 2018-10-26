Поезд в Петербург вышел из Адлера. Под Туапсе селевой поток спровоцировал разлив нефти

После восстановления железнодорожного движения на участке Туапсе – Адлер отправлено шесть пассажирских составов, в том числе один из Петербурга, сообщает пресс-служба РЖД.

По состоянию на 15:30 мск, со станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправлены следующие поезда:

№ 104 Адлер – Москва, прибыл в Адлер в 10:49;

№ 680 Адлер – Владикавказ, прибыл в Адлер в 13:12;

№ 84 Адлер – Москва, прибыл в Адлер в 13:28;

№ 242 Адлер – Иркутск, прибыл в Адлер в 13:38;

№ 140 Адлер – Новосибирск, прибыл в Адлер в 14:39;

№ 36 Адлер – Санкт-Петербург, проследовал станцию Лоо в 15:22.

Кроме того, запущено движение пригородного электропоезда «Ласточка», курсирующего между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт.

На участке Греческая – Кривенковская продолжаются восстановительные работы, в которых принимают участие около 300 железнодорожников, бульдозерная и путевая техника. Одновременно идёт восстановление устройств электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки. Оперативный штаб РЖД намерен открыть движение между Краснодаром и Туапсе в ближайшие сутки, таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено.

Оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00. Как действовать пассажирам, находящимся в пути из Адлера, Сочи, Туапсе, Горячего Ключа, Краснодара и станций, расположенных между ними, на период перерыва в движении поездов, РЖД поясняет на своём сайте.

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