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Происшествия
26.10.2018 16:37
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Поезд в Петербург вышел из Адлера. Под Туапсе селевой поток спровоцировал разлив нефти

После восстановления железнодорожного движения на участке Туапсе – Адлер отправлено шесть пассажирских составов, в том числе один из Петербурга, сообщает пресс-служба РЖД.

По состоянию на 15:30 мск, со станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправлены следующие поезда:

 

  • № 104 Адлер – Москва, прибыл в Адлер в 10:49;
  • № 680 Адлер – Владикавказ, прибыл в Адлер в 13:12;
  • № 84 Адлер – Москва, прибыл в Адлер в 13:28;
  • № 242 Адлер – Иркутск, прибыл в Адлер в 13:38;
  • № 140 Адлер – Новосибирск, прибыл в Адлер в 14:39;
  • № 36 Адлер – Санкт-Петербург, проследовал станцию Лоо в 15:22.

 

Кроме того, запущено движение пригородного электропоезда «Ласточка», курсирующего между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт.

На участке Греческая – Кривенковская продолжаются восстановительные работы, в которых принимают участие около 300 железнодорожников, бульдозерная и путевая техника. Одновременно идёт восстановление устройств электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки. Оперативный штаб РЖД намерен открыть движение между Краснодаром и Туапсе в ближайшие сутки, таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено.

Оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00. Как действовать пассажирам, находящимся в пути из Адлера, Сочи, Туапсе, Горячего Ключа, Краснодара и станций, расположенных между ними, на период перерыва в движении поездов, РЖД поясняет на своём сайте.

В ночь на 26 октября в районе поселка Греческий Туапсинского района селевой поток повредил трубопровод на участке воздушного перехода. АО «Черномортранснефть» ликвидирует последствия выхода нефти – её вытекло около пяти кубометров. Задействованы более 100 работников и 45 единиц техники, на реке Туапсе установлены боновые заграждения, попадание нефти в другие водные акватории предотвращено, сообщается на сайте организации.

Краевое ГУ МВД объявило в розыск молодого мужчину (1995 года рождения) по имени Александр, которого унесло потоком воды с пасеки около села Цыпка Туапсинского района – около этого села, напомним, рухнул пролёт моста. В одной из наших публикаций мы приводили рассказ жительницы села о людях, плывущих в потоке, держась за бревно.

Напомним, сильные дожди, обрушившиеся на юг России с 26 октября, нанесли урон 27 населённым пунктам. Шесть человек погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей из-за потопа в Краснодарском крае.

Что октябрьский ливень сделал с русским югом – читайте и смотрите на «Фонтанке». Среди множества впечатляющих и страшных видеозаписей есть и курьёзные, например поездка «Оки» под водой в Адлере.

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