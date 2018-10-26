Роскосмос расскажет, почему ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла долететь до МКС

Комиссия Роскосмоса озвучит причины аварии во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» на пресс-конференции 31 октября. О своих намерениях всё рассказать в госкорпорации заявили 26 октября.

«31 октября в 12:00 мск в Центре управления полетами состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены результаты работы госкомиссии по определению причин нештатной ситуации, произошедшей 11 октября 2018 года. Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов озвучит выводы, касающиеся причин нештатной работы ракеты-носителя, а также ответит на вопросы представителей СМИ», – говорится в сообщении.

В пресс-конференции также примет участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. На следующий день после крушения «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, участвующих в расследовании, выдал первую версию случившегося. По мнению собеседников издания, авария могла произойти из-за не отделившегося бокового блока первой ступени ракеты-носителя.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после аварии 11 октября запланирован на 16 ноября с космодрома Байконур. Старт грузового корабля «Прогресс МС-10» к Международной космической станции планируется на 21:14 мск.