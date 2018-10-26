Эксперты ВШЭ заявили о сбое в действующей модели экономического роста

Основой замедления роста ВВП России в третьем квартале 2018 года стал сбой в функционировании действующей модели экономического роста. Об этом говорится в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» ВШЭ.

Эксперты напоминают, что, по оценке Минэкономразвития, рост промышленного производства в сентябре замедлился до 2,1% год к году по сравнению с 2,7% в августе. В соответствии с данными эконометрической модели ВШЭ, в октябре, скорее всего, рост также будет около 2% или чуть ниже.

«Это означает, что и замедление роста ВВП в третьем квартале нельзя списывать лишь на фактор сильного падения сельского хозяйства в силу высокой базы прошлого урожайного года, и что оно, видимо, имеет своей основой сбой в функционировании действующей модели экономического роста, в которой инвестиции тесно увязаны с наращиванием экспорта и ВВП», — говорится в документе.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России по итогам третьего квартала 2018 года увеличился на 1,3%, а не на 1,8%, из-за снижения объема производства в сельском хозяйстве.