В Петербурге без повода зажглась Ростральная колонна у Дворцового моста

Ростральная колонна зажглась в Петербурге на несколько минут в будний день 26 октября. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец.

Наталья Гончарова/"Фонтанка.ру"

По словам собеседника издания, огонь вспыхнул над той колонной, что ближе к Дворцовому мосту. Это произошло около четырех часов дня. Сперва Ростральная колонна загорелась и тут же погасла. Через минуту она загорелась вновь и радовала окружающих своим праздничным видом примерно три минуты.

Смотреть в новом окне Наталья Гончарова/"Фонтанка.ру"

Когда-то колонны на стрелке Васильевского острова выполняли роль маяков. В наши дни их зажигают исключительно в торжественных случаях. Что же стало поводом сегодня? За ответом «Фонтанка» обратилась в «ПетербургГаз», где объяснили, что сегодня огонь на Ростральной колонне зажгли для проверки работоспособности оборудования.