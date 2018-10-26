В Петербурге без повода зажглась Ростральная колонна у Дворцового моста
Ростральная колонна зажглась в Петербурге на несколько минут в будний день 26 октября. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец.
Наталья Гончарова/"Фонтанка.ру"
По словам собеседника издания, огонь вспыхнул над той колонной, что ближе к Дворцовому мосту. Это произошло около четырех часов дня. Сперва Ростральная колонна загорелась и тут же погасла. Через минуту она загорелась вновь и радовала окружающих своим праздничным видом примерно три минуты.
Когда-то колонны на стрелке Васильевского острова выполняли роль маяков. В наши дни их зажигают исключительно в торжественных случаях. Что же стало поводом сегодня? За ответом «Фонтанка» обратилась в «ПетербургГаз», где объяснили, что сегодня огонь на Ростральной колонне зажгли для проверки работоспособности оборудования.
Справка:
Две Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона, который украсил их рострами кораблей. Это олицетворяло мощь и величие морского флота государства, а также отсылало к древнеримскому обычаю украшать колонны рострами (лат. rostra, множественное число от лат. rostrum, нос корабля) поверженных (трофейных) вражеских кораблей. Статуи у подножия колонн выполнены скульпторами Иосифом Камберленом и Жаном Тибо и олицетворяют великие реки России. Открытие колонн состоялось в 1815 году.