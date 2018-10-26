Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.

В каждой организации встречаются случаи, когда без консультации стороннего специалиста не обойтись. Компания «Гарант» предоставляет своим клиентам такую возможность. Уже более 12 лет Правовой консалтинг является важнейшей частью информационно-правового обеспечения ГАРАНТ.

Мы всегда идем в ногу со временем и учитываем современные потребности различных специалистов.

В этом году спектр ваших возможностей стал шире, и теперь правовая поддержка ГАРАНТ оказывается в трех форматах:

Горячая линия – возможность получения оперативных рекомендаций по использованию системы ГАРАНТ.

«Советы экспертов. Проверки, налоги, право» – устные рекомендации экспертов по применению законодательства. Вы получаете возможность обращаться к нашим экспертам за устными рекомендациями неограниченное количество раз. В короткие сроки после отправки запроса эксперт перезвонит вам и обсудит детали вашей ситуации, рекомендуя, как поступить в соответствии с законодательством. Новая возможность обеспечивает эффект полного присутствия на вашем предприятии профессионального эксперта для решения вопросов, затрагивающих большинство сфер законодательства.

«Правовой консалтинг. Премиум» – устные и письменные рекомендации экспертов. В данный продукт, помимо обращений за устными рекомендациями, включена возможность ежемесячно получать два индивидуальных письменных заключения экспертов.

На основе многолетнего практического опыта работы экспертов службы Правового консалтинга сформирована и постоянно пополняется база знаний, которая включает десятки тысяч готовых решений по самым различным вопросам.

С новыми продуктами компании «Гарант» вы получаете всестороннюю правовую поддержку и оперативную профессиональную помощь в решении ваших индивидуальных задач!

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru