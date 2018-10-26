Беглов: В детстве я мечтал быть летчиком, а стал монтажником

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл Российский съезд движения школьников в Таврическом дворце 26 октября. С молодыми людьми он поделился детскими мечтами и объяснил, почему будет им помогать.

Александр Беглов поздравил школьников с началом каникул, пожелав им хорошо и с пользой их провести. Также он отметил, что через 10 – 15 лет многие из них займут места нынешних чиновников и депутатов. «Надо продолжать традицию и избрать президента из Петербурга», – добавил он. По словам Беглова, сейчас школьникам важно понимать, что им предстоит стать классными профессионалами, а значит, надо иметь представление о том, в какую сферу свои умения и знания можно направить.

«Только 5 процентов остаются верными своему первоначальному выбору. Вот я хотел стать летчиком, а стал монтажником-высотником», – отметил врио губернатора.

Он предложил к 15 ноября на базе Академии цифровых технологий создать сайт-навигатор для школьников, где они могли бы узнать о том, какие программы и проекты сейчас существуют в стране и в городе.

В своем выступлении он вспомнил фильм «Москва слезам не верит», приведя в пример слесаря Гошу – без усилий таких, как он, по словам Беглова, ни одна ракета не взлетит.

Также он отметил, как важно в юном возрасте пробовать себя в разных качествах: сам врио губернатора перехотел быть космонавтом после того, как попробовал посидеть в специальном кресле-тренажере в течение нескольких часов.

На каникулах Александр Беглов рекомендовал школьникам посетить музей «Россия – моя история» и музей обороны Ленинграда. Напоследок он добавил, что намерен приложить все усилия к заботе и воспитанию подрастающего поколения: «Знаете почему? Вы нам будете платить пенсии».

Также Беглов поздравил двух участников движения школьников с днем рождения. Выступавший после него спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заметил, что им очень повезло, что их поздравил врио губернатора, и он сам не отказался бы от подобной удачи.