«О прозрачности цен и быстрой подаче машин можно будет забыть». «Максим», «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» объяснили, к чему приведет запрет на установку ими цен

«Максим», «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» объяснили, чем грозит инициатива о законодательном запрете агрегаторам участвовать в ценообразовании поездок.

Заявление такси-сервисов поступило в редакцию «Фонтанки» 26 октября. В нём говорится, что в случае принятия подобного закона цены на поездки вырастут, а ожидание свободной машины увеличится в разы. Таким образом, вновь пострадают клиенты и обычные таксисты.

«Законодательный запрет на участие онлайн-сервисов в определении тарифов приведет к тому, что о прозрачности цен и быстрой подаче машины можно будет забыть. Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно, холостой пробег машин значительно вырастет, увеличится средняя цена поездки. Такси станет недоступным для миллионов людей, которые пользуются им каждый день. Падение спроса оставит десятки тысяч водителей без работы, а таксопарки будут вынуждены отказаться от части флота и не смогут вывести машины на линию», – говорится в заявлении.

Представители онлайн-сервисов такси уверены, что принятие поправок к новому закону о такси отбросит рынок частных перевозок на 15 лет назад, а все достижения перечеркнет.

Накануне стало известно, что агрегаторам могут запретить устанавливать цены на поездки. Столичные власти разработали дополнения к проекту нового закона о такси, который поступил в Госдуму в июне. Если дополнения примут, то таксопарки будут направлять свои тарифы агрегаторам, а те — размещать их в свободном доступе. Таким образом, пассажир сможет сам выбирать перевозчика.