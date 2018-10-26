Огромный витраж-купол восстановили в Банке для внешней торговли на Большой Морской

Витражу площадью 120 квадратных метров на здании Русского банка внешней торговли в центре Петербурга вернули первоначальный вид. Реставрация длилась полгода. На момент её начала больше половины рисунка было утрачено.

КГИОП

Как рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 26 октября, реставрация кровли и светового фонаря здания на Большой Морской улице, 32, проводилась по заказу его владельца — группы компаний «Балтийская коммерция». Работами занимались ООО «Инженерные светопрозрачные конструкции» («Искон») и ООО «Руф Акс-Групп».

За это время привели в порядок декоративные цинковые люнеты (опоры), восстановили систему сбора конденсата и подъемный механизм люстры, устроили дополнительную подсветку купола. Реставраторы отмечают, что удалось сберечь все сохранившиеся элементы светового фонаря.

«В процессе реставрации возникли технические трудности, так как в настоящее время очень мало мастеров по работе с витражами. В связи с большим объемом работ к воссозданию утраченных элементов витража были привлечены сразу три витражные компании Санкт-Петербурга. В настоящее время специалисты завершают работы», — отметили в КГИОП.

В дальнейшем планируется реставрация всего здания.