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26.10.2018 16:24
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Огромный витраж-купол восстановили в Банке для внешней торговли на Большой Морской

Витражу площадью 120 квадратных метров на здании Русского банка внешней торговли в центре Петербурга вернули первоначальный вид. Реставрация длилась полгода. На момент её начала больше половины рисунка было утрачено.

Огромный витраж-купол восстановили в Банке для внешней торговли на Большой Морской

КГИОП

Как рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 26 октября, реставрация кровли и светового фонаря здания на Большой Морской улице, 32, проводилась по заказу его владельца — группы компаний «Балтийская коммерция». Работами занимались ООО «Инженерные светопрозрачные конструкции» («Искон») и ООО «Руф Акс-Групп».

До и во время реставрации

За это время привели в порядок декоративные цинковые люнеты (опоры), восстановили систему сбора конденсата и подъемный механизм люстры, устроили дополнительную подсветку купола. Реставраторы отмечают, что удалось сберечь все сохранившиеся элементы светового фонаря. 

После реставрации

«В процессе реставрации возникли технические трудности, так как в настоящее время очень мало мастеров по работе с витражами. В связи с большим объемом работ к воссозданию утраченных элементов витража были привлечены сразу три витражные компании Санкт-Петербурга. В настоящее время специалисты завершают работы», — отметили в КГИОП.

В дальнейшем планируется реставрация всего здания.

Справка:

Строительство здания «Банка русского для внешней торговли» велось с 1887 по 1888 годы по проекту архитектора В.А. Шретера.

Потолок центрального зала представляет собой плоский купол с витражом, устроенный по системе Шведлера из кольцевидных поясов и решётчатых рёбер. Купол состоит из двух рядов стёкол. Нижняя (внутренняя) – с орнаментальным витражным рисунком, часть купола выполнена из кафедрального цветного стекла с неровной поверхностью и матового стекла. Средняя часть купола выполнена из двойного легерного стекла. Сверху купол накрыт конусообразным 12-гранным металлическим световым фонарём, покрытым тройным стеклом.

В 1917 году здание банка было национализировано. В 1920 году в нём разместилось Финансовое отделение 2-го городского района Петрограда. Во время внутренних локальных перестроек здания для нужд советских учреждений купол центрального зала не был изменен.

С 1970 года в здании располагался Архитектурный факультет Архитектурно-строительного техникума.

В 2016 году памятник федерального значения приобрела группа компаний «Балтийская коммерция».

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