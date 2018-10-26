Банк «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

25 октября Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций, направленный на достижение одной из главных стратегических целей Банка – утроение рыночной капитализации до конца 2020 года.

Комплексная программа по повышению рыночной капитализации предусматривает распределение капитала при превышении уровня достаточности основного капитала по РСБУ (Н1.2) над уровнем 9.75%.

Наблюдательный совет как минимум 2 раза в год планирует рассматривать вопрос о выкупе акций в зависимости от рыночной цены и наличия свободного капитала.

Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

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