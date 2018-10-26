Макрон недоволен, что Брюссель купил американские истребители вместо французских

Бельгия отвергла предложения европейских производителей, заключив с США контракт на модернизацию своих ВВС.

«Я со своей стороны сожалению о решении, которое было принято. <...> Стратегически оно идет вразрез с европейскими интересами», – цитирует 26 октября Эммануэля Макрона телерадиокомпания RTBF.

По мнению президента Франции, желание купить американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II вызвано политическими ограничениями, которые Макрон отказался комментировать.

Ранее Брюссель рассматривал в качестве покупки французский многоцелевой истребитель Rafale и немецкий Eurofighter, однако выбор пал на американское предложение из-за привлекательной цены. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что просил Францию обосновать стоимость своих истребителей, но так и не получил ответ. Он также отрицает, что покупка американских истребителей была уступкой Дональду Трампу.