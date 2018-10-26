Смольный покидает глава аппарата губернатора Давид Адамия

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 26 октября подписал распоряжение об отставке руководителя своего аппарата Давида Адамии. Заявление об уходе чиновник написал по собственному желанию.

По данным «Фонтанки», преемник Адамии пока неизвестен. Адамия остается советником губернатора на общественных началах и будет заниматься медиа-блоком.

Давид Адамия работал в Смольном с конца 2011 года. Сперва он трудился в качестве помощника и советника Георгия Полтавченко, затем с октября 2012 года занимал пост главы его аппарата.

По данным рейтинга журнала «Город 812», Давид Адамия вошел в десятку самых влиятельных чиновников города, заняв в нем четвертое место.