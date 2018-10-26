Медведев о предстоящем саммите в Папуа - Новой Гвинее: Я должен там быть

Премьер-министр Дмитрий Медведев будет представлять Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического совета в Папуа – Новой Гвинее. Об этом он заявил 26 октября. Съезд пройдёт в ноябре.

«Считаем, что нам нужно пополнять общий банк идей, развивать сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества, в перспективе это поможет создать в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, по сути, большой открытый рынок. Об этом мы собираемся говорить на предстоящем саммите АТЭС в середине ноября в Папуа – Новой Гвинее. Я должен там быть», – цитирует премьер-министра России ТАСС.