Фабио Капелло: Кокорин, что же ты натворил?! Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?!

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!» – цитирует Капелло «Матч ТВ».

По словам итальянского специалиста, во времена его работы в сборной России, куда вызывался Кокорин, с футболистом никогда не было никаких проблем.

«Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. И делал все то, что надо было, веря в наш тренерский штаб. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он бы без раздумий туда залез, потому что понимал – так надо! Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое», – заявил Капелло.

Ранее Фабио Капелло прокомментировал и другого арестованного — полузащитника Павла Мамаева. О нем итальянец тоже не смог вспомнить ничего плохого.

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.