Ещё одно землетрясение произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 152 км к северо-западу от Афин. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 26 октября в Ионическом море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8. За первым мощным толчком последовали афтершоки меньшей магнитуды. В результате на греческом острове Закинф было нарушено электроснабжение, а на островке Строфадиа из-за удара стихии частично обрушился построенный в XIII веке монастырь Преображения Господня.