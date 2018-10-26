Командир расстрелянных в Петербурге бойцов ОМОН, работавших «черными» инкассаторами, приговорен к штрафу

Смольнинский суд приговорил бывшего командира ОМОН транспортного МВД по Северо-Западу Дмитрия Хистяева. Доказать его причастность к гибели подчиненного при расстреле на Муринской дороге обвинение не смогло, полковник оштрафован на 50 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 октября, Хистяев признан виновным в использовании полномочий вопреки интересам службы. Его сотрудники с декабря 2014 года подрабатывали теневыми инкассаторами и перевозили крупные суммы на объекты компании «Центр долевого строительства» по договоренности с гендиректором охранного предприятия «Северный легион» Андреем Андрейчиковым. Развозка зарплат строителям длилась год, омоновцы на служебном автомобиле совершили не менее 22 путешествий по Петербургу и Ленобласти.

4 декабря 2015 года замкомандира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков и прапорщик Сергей Барканов были расстреляны. Они перевозили 24 млн рублей. Полицейскую машину преступники подожгли. Яблоков сгорел, Барканов выжил.

Хистяев занимал должность командира ОМОН до марта 2016 года. Следственный комитет предъявил ему злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК). В Смольнинском суде обвинение полковнику не устояло, доказательств его причастности к последствиям не нашлось. Судья Олеся Буланая переквалифицировала дело на часть 1 статьи 285 и приговорила Хистяева к штрафу. Установлено, что он согласился на то, чтобы его бойцы подрабатывали, а значит, использовал их не по назначению, из-за чего деятельность ОМОН была дезорганизована.

По версии обвинения, разбойное нападение на полицейских в составе банды совершили Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян. Их дело слушается Санкт-Петербургским городским судом, следующее заседание назначено на 30 октября.