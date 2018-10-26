Петербургским ресурсникам дали 5 дней, чтобы вернуть надлежащий вид местам проведения ремонтных работ

До 1 ноября ресурсоснабжающие организации (РСО) Петербурга должны вернуть благоустроенный вид на всех местах, где они вели работы. Такой сигнал получили РСО по итогам совещания, проведенного начальником государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олегом Зотовым.

Требования инспекции касаются тех объектов, на которых все работы должны были завершиться до 15 октября. Всего в городе 604 такие локации. Из них неблагоустроенными до сих пор остаются 123. Наибольшее количество нарушений выявлено у ГУП «ТЭК СПб» – 29, а второе и третье места делят между собой ООО «ПетербургГаз» и СПб ГКУ «Управление заказчика», у которых до сих пор не приведено в должный вид по 26 объектов.

В ГАТИ подчеркивают, что нужно не просто восстановить и привести в порядок территорию после проведенных работ, но и сделать это качественно. В противном случае инспекция привлечет нарушителей к административной ответственности.