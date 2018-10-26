МЧС: Первый снег в Петербурге ждите в субботу

Главные управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области единодушны: в субботу, 27 октября, будет снег. Прогнозы появились на обоих сайтах.

В Петербурге, по информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Тучи придут днём, и, скорее всего, уже во второй половине дня выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, восточный, 6 – 11 м/с, во второй половине дня в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с – это прогноз и для города, и для области.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 2 градусов, в пригородах местами до минус 4, а в области – до минус шести. Днём в субботу в городе воздух прогреется до плюс 2 – 4 градусов, в области будет от минус 1 до плюс 4. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

В Петербурге сегодня ночью были заморозки, а в Ленобласти уже прошёл первый снегопад – в Усть-Луге. Сейчас, по данным «Яндекс.Погоды», туча дошла до Волосово, но оттуда по соцсетям пока поступают только фотографии цветов.

Снег 26 октября выпал и в других регионах европейской части России. В Финляндии он вызвал хаос на дорогах.

В начале ноября, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, потеплеет.

Напомним, осень-2018 в нашем городе стала самой аномальной за всю историю метеорологических наблюдений.