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26.10.2018 15:09
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История: как легко перейти с рассрочки на ипотеку

Вы приобрели квартиру в рассрочку от застройщика, а потом обстоятельства изменились, и ипотека стала более удобным вариантом? Специалисты «Петербургской Недвижимости» расскажут и помогут изменить схему оплаты

История: как легко перейти с рассрочки на ипотеку

shutterstock.com

Специалисты «Петербургской Недвижимости» расскажут, как изменить схему оплаты на примере молодой семьи:

Игорь – программист с восьмилетним стажем и зарплатой 150 тысяч рублей в месяц. Хорошо зарабатывать он начал три года назад, когда устроился в международную it-компанию. Там же познакомился со своей будущей женой Надей, через пару месяцев сыграл свадьбу, и молодожены задумались о покупке собственного жилья. Доход семьи – около 200 тысяч рублей в месяц – вполне позволял снимать студию и одновременно вносить платежи за квартиру в строящемся доме. Молодые супруги купили евродвушку в ЖК «GreenЛандия 2» от Setl City со сроком сдачи в конце 2019 года: это квартира за 4 млн рублей с одной комнатой и большой кухней-гостиной, которую при желании можно зонировать. Игорь с Надей решили оформить рассрочку от застройщика на три года с первым взносом 30%: платеж составил 77 тысяч рублей в месяц, что было вполне по силам молодой семье.

Два года супруги снимали студию в Мурино за 18 тысяч руб. в месяц и платили за свою квартиру: при этом им хватало на обслуживание машины, отдых и встречи с друзьями. А летом у Игоря и Нади родилась дочь: молодая мама ушла в декрет, а расходы семьи значительно выросли. Теперь платить рассрочку от застройщика стало сложнее, а супруги как раз задумались о смене своего автомобиля на более просторную и семейную модель.

С вопросом «что делать в такой ситуации?» Игорь и Надя позвонили в call-центр компании «Петербургская Недвижимость», где они покупали квартиру. Специалисты связали их с менеджером по ипотечному кредитованию, который оценил ситуацию и предложил им сменить схему оплаты — перейти с рассрочки на ипотеку.  Как оказалось, это довольно просто. Сначала супруги выбрали подходящую для них ипотечную программу: хотя Игорь получает зарплату на карту ВТБ и этот банк был самым удобным вариантом, решено было рассмотреть разные программы.  Пара заполнила единую анкету, получила одобрение от нескольких банков и выбрала подходящую: это как раз и оказалось предложение от ВТБ. Теперь им осталось только подписать дополнительное соглашение к ДДУ и заключить кредитный договор с банком, а весь процесс оформления ипотеки занял у них приблизительно две недели. Так как они обратились в «Петербургскую Недвижимость» сразу после очередного платежа по рассрочке от застройщика, свой следующий платеж они внесли уже по ипотеке.

Вы оказались в похожей ситуации: оформили рассрочку, а потом обстоятельства изменились, и ипотека стала более удобным вариантом? Обратитесь к специалистам «Петербургской Недвижимости»: мы поможем вам изменить схему оплаты легко и за короткий срок!

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/greenlandiya/documents

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