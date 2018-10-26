Из Петербурга запустили регулярный автобусный маршрут в Иматру

На финское направление из Петербурга вышел ещё один перевозчик – ООО «Пальмира».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», компания запустила рейсы в приграничную Иматру 26 сентября. Автобусы будут отправляться с автовокзала на Обводном канале в 7:00 по пятницам и воскресеньям. Маршрут проходит через Выборг и Лаппеенранту, включая аэропорт. Время в пути до Иматры – 7 часов. В Петербург автобусы уходят в 14:00 и прибывают в 22:00.

В Хельсинки из Петербурга ездят ООО «Амрон» (Ecolines), ЗАО «Евролайнс» (Lux Express) и АО «Совавто Санкт-Петербург». «Совавто» также имеет рейсы до Лаппеенранты, в Иматре делает остановку по требованию.