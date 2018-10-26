Болтон: Путин приглашен в Вашингтон

Советник президента США по национальной безопасности заявил, что Белый дом пригласил российского президента для переговоров в Америку.

"Мы пригласили президента Путина в Вашингтон", – цитирует 26 октября Джона Болтона агентство Reuters.

Советник Дональда Трампа отметил, что российский президент пока не ответил на приглашение американской стороны.

Первые официальные двусторонние переговоры прошли в Хельсинки этим летом. Трамп пригласил своего коллегу в Вашингтон осенью. Следующая встреча президентов состоится 11 ноября во время мероприятия, посвященного столетию окончания Первой мировой войны.

Джон Болтон приезжал в Москву для переговоров с Путиным 23 октября.