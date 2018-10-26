Генпрокурор Саудовской Аравии приедет в Турцию для расследования дела об убийстве журналиста Хашкаджи
Генеральный прокурор Саудовской Аравии посетит Турцию для расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил глава турецкого государства Эрдоган.
«Они арестовали 18 человек, и они точно знают, кто именно убил журналиста. Именно это и следует объявить. Необходимо также назвать местного сообщника. Кто дал приказ приехать команде в 15 человек? И где тело? Это нужно объяснить. В воскресенье в Турцию приедет генпрокурор Саудовской Аравии и встретится с нашими прокурорами», — сказал он.
Слова Эрдогана 26 октября приводит «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
По словам президента, у Турции есть дополнительная информация и документы по делу Хашкаджи, которые при необходимости могут быть обнародованы.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство журналиста Хашкаджи «преднамеренным».
Справка:
Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того, как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.
Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства. Чуть позже Эр-Рияд признал факт гибели журналиста.
Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.