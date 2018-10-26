Фабио Капелло: По таланту Мамаев и рядом не стоял с Кокориным

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, каким футболистом ему запомнился полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся сейчас под арестом в СИЗО «Бутырка».

«Понятно, что по футбольному таланту он и рядом не стоял с Кокориным. Но раз привлекался в сборную, значит, был неплохим по российским меркам футболистом. А каких-то особых историй с ним я не припомню. Да и вообще у нас в сборной с дисциплиной было все нормально. Ребята четко знали, что можно делать, а что нельзя», – цитирует Капелло «Матч ТВ».

Напомним, ранее Мамаев заявил, что его и Александра Кокорина продолжают держать под арестом только потому, что «так хочет общество». Дело он назвал показательной поркой и выразил сожаление, что его и Кокорина судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения. В свою очередь Александр Кокорин заявил о своих ожиданиях, что после трагедии в Керчи о футболистах забудут.

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.