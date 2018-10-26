Civis Analytics: Половина американцев против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Почти половина американских граждан не поддерживает намерения Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

К такому выводу пришли сотрудники аналитической фирмы Civis Analytics в ходе опроса, написал «Vox» 25 октября.

Лишь 31% граждан поддерживает американского лидера, еще 20% воздержались от ответа. Исследование проводилось с 20 по 22 октября, в нем приняли участие свыше 5,6 тыс. человек. Допустимая погрешность не превышает 3%.

Аналитики отмечают, что позицию Трампа по выходу из договора поддерживают лишь 54% людей, которые за него голосовали. 25% его электората предпочитают, чтобы США и дальше выполняли условия ДРСМД.Среди демократов выход из программы считают плохой идеей 72%.

20 октября американский президент заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия ранее нарушила соглашение. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений. Также стало известно, что Пентагон подготовил для рассмотрения конгресса план принятия на вооружение новых ракетных систем.