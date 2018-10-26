Глава украинских раскольников предложил переименовать приходы Московского патриархата

Переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата в Российскую православную церковь на Украине попросил Верховную раду лидер украинских раскольников, так называемый «киевский патриарх» Филарет Денисенко.

Глава непризнанного никем, кроме Константинополя, «киевского патриархата» предлагает под названием «Украинская православная церковь» объединить все те структуры, которые войдут в автокефальную церковь, — нынешние приходы Московского патриархата, киевский патриархат и Украинскую автокефальную церковь (ту, что возглавляет Макарий Малетич).

«Название будет «украинская православная церковь» — официальное. Второе название — «киевский патриархат», — отметит Филарет, слова которого со ссылкой на РИА Новости приводит портал «Православие и мир».

По мнению Денисенко, «те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ, должны назваться Российской православной церковью на Украине».

Пресс-секретарь «киевского патриархата» Евстратий (Зоря) заявил о некоем законопроекте в Верховной раде, обязывающем церкви, центр которых находится в России, отображать это в официальном наименовании.

«Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется «Украинская православная церковь», носила свое правдивое название – «Русская православная церковь в Украине»», — отметил представитель раскольников.

Сегодня стало известно, что уже в трех епархиях Украины священники УПЦ (МП) высказались за сохранение канонического статуса.